Fatsa'da Gençlik Merkezi kurslarına ilgi artıyor

Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Fatsa Gençlik Merkezi'nin açtığı çeşitli ücretsiz kurslar gençlerin ilgisini çekiyor.

Kursların çeşitliliği gençler için büyük avantaj sağlarken, gençler ilgi alanlarına göre kurslara kayıt oluyor. 12-29 yaşları arasındaki gençlerin katılabileceği ücretsiz kurslar bu yıl İngilizce, işaret dili, akıl ve zeka oyunları, gitar, keman, tezhip, resim, ebru, geleneksel Türk okçuluğu, tiyatro, drama, değerler atölyesi, robotik kodlama, TYT - AYT matematik, TYT - AYT Türkçe- edebiyat dersleri olarak toplam 15 farklı branşta kapılarını açtı. Kurs başvuruları Fatsa Gençlik Merkezi'nden yapılıyor.

Kurslarda gençlere yönelik farklı hizmetler hayata geçirilerek, gençlik merkezine olan ilgi arttırılıyor.