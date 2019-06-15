Fatsa'da gerçekleşen ilk sınava velilerden teşekkür

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bu yıl ilk defa gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) dolayı veliler, yetkililere teşekkür ettiler.

Yıllarca Ordu ile ve Ünye ilçelerinde gerçekleşen sınavlara sabahın erken saatlerinde öğrencilerini götüren veliler, bu yıl ilk defa Fatsa'da gerçekleşen sınavlarda öğrencileri okullara götürerek sınava yetişme telaşı yaşamadıklarını söylediler.

Bu uygulamanın çok daha önce gerçekleşmesi gerektiğini belirten veliler, “Fatsa ilçemiz birçok ilden büyük bir ilçe. YKS'nin burada yapılması kadar doğal bir durum olamazdı” dediler.

Fatsa'da gerçekleşen sınavlarda veliler adına teşekkürlerini sunan Mehmet Kartal isimli vatandaş, “Yıllardır çocuklarımızı en yakın ilçe olan Ünye veya Ordu'ya götürüyorduk. Sınavlara giderken trafik sıkıntısı başta olmak üzere yetişebilir miyiz telaşındaydık. Allah razı olsun bu imkanları bize sunanlardan. Fatsa, kendisi ile birlikte 7 ilçeye ağabeylik yapan bir ilçe” diye konuştu.