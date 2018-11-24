Fatsa'da "Göz Kararı Anadolu" fotoğraf sergisi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Bolaman Anadolu Lisesi öğretmeni Yılmaz Karaca tarafından ‘Göz Kararı Anadolu' adlı port folyo karma kişisel fotoğraf sergisi açıldı.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında açılan fotoğraf sergisi ile ilgili açıklamada bulunan Yılmaz Karaca, “Bu ilk kişisel fotoğraf sergim. Fırsat buldukça ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmalarına katılıyorum. Bu zamana kadar katıldığı yarışmalarda 1 Türkiye birinciliği, 7 ikincilik, 3 üçüncülük ve sergileme ve baskı ödülü olmak üzere toplam 47 ödülüm bulunmaktadır. Bunun dışında dergi ve kitap kapakları çalışmaları yapıyorum. 2015 National Geograpich Fotoğraf yarışmasında mekân kategorisi ödülü kazandım. Fotoğraf çalışmalarıma devam ediyorum. 30 adet fotoğrafımı bu sergide sergiliyorum. 28 ayrı şehirde çekilmiş fotoğraflarımı burada halkın görmesi için sergi açtım. Çok mutlu oldum, her gelen çok beğeniyor ve bu beğenileri ile mutlu oluyorum” dedi.

Karaca, “‘Göz Kararı Anadolu” adlı port folyo karma kişisel fotoğraf sergisinin 3 gün açık kalacağını sözlerine ekledi.