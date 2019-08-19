İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatsa'da hafif ticari araç denize düştü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir hafif ticari araç liman mevkisinde denize düştü.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir hafif ticari araç liman mevkisinde denize düştü.


Olay, gece saatlerinde meydana geldi. Liman içinde hareket halinde olan Mustafa A. yönetimindeki 55 KJ 890 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize düştü. Sürücü Mustafa A. Kendi imkanlarıyla denizden çıkarak çevredeki vatandaşlardan aracının çıkarılması için yardım istedi.


Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla aracı denizden çıkardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.