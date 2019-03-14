İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatsa'da halk konseri

Fatsa Alevi Kültür ve Yardımlaşma Derneğince Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında semah, koro ve halk konseri düzenlendi.


Düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli katılırken, Fatsa Alevi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Birol Tutkan konser öncesi bir konuşma yaptı. Tutkan konuşmasında, “Türkmen oymaklarının çoğunda ehli beyit sevgisi ve tasavvuf anlayışı ağırlıklı olarak kendini göstermekteydi. 13. yüzyılda Anadolu ulularından biri olan Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli güzel ahlak, dostluk, okuma, adalet, eşitlik, paylaşma, hoşgörü, sevgi ve kardeşliğe dayalı bir yaşam ve inanç yolu oluşturmuştur. O gün bugün yola Alevi Bektaşi yolu diyoruz” dedi.


Başkan Tutkan'ın konuşmasının ardından sahneye çıkan sanatçılar, şef Ferit Yıldız yönetiminde sevilen parçaları seslendirdi. Düzenlenen halk konserine daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.