Fatsa'da Hüsn-ü Hat Sergisi

Ordulu hattatlar Ferhat Kurlu, Halil İbrahim Alperen, Ayten Tiryaki, Abdullah Gün ve Hat Üstadı Hasan Çelebi'nin eserleri ile Fatsalı koleksiyoncu Nevzat Uyur'un tespih koleksiyonunun yer aldığı sergi 4 Ocak- 4 Şubat 2019 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Dünyanın dört bir yanında programlara katıldıklarını söyleyen Fatsalı Hattat Ferhat Kurlu, “Yıllardır İstanbul'da bu işleri yapıyoruz. Dünyanın dört bir tarafına sergi ve yarışma programları için gidiyoruz. Fakat Ordu'ya üçüncü Fatsa'ya ise ilk gelişimiz. Memleketimizde orijinal sanat eserlerini, hat levhalarını görmenin bilhassa heyecanı içindeyiz" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şahin Sevinç, serginin Altınordu ve Ünye ilçelerinin ardından Fatsa'da da ziyarete açıldığını ifade ederek, “Sanat, ideolojinin estetik hüviyet kazanmış şeklidir. Bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak Hüsn-ü Hat Sergimizi Altınordu, Ünye ilçelerinin ardından şimdi de Fatsa ilçemizde vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Bu tarz eserlerin özellikle genç nesillere sunulması oldukça önemli bir husustur. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.