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Fatsa'da huzur uygulaması

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yapılan huzur uygulamasında internet kafeler kontrol edildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yapılan huzur uygulamasında internet kafeler kontrol edildi.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde hazır bulunan polis ekipleri, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi'nin talimatıyla uygulama için hareket etti. İlçenin her mahallesinde uygulamaya başlayan polis ekipleri internet kafelere girerek üst araması ve öğrenci takibi yaptılar. Asayiş uygulamalarında Fatsa İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, komiserler ve polis memurları hazır bulundu.


İnternet kafe sahipleri okul saatlerinde öğrenci bulundurmamaları ve küçük yaştaki çocukları iş yerlerine almamaları konusunda uyarıldılar.

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