Fatsa'da içme suyu sorunu çözülüyor

OSKİ, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları doğrultusunda Fatsa ilçesine bağlı Buhari, Geyikçeli ve Hatipli Mahallelerinde içme suyu hatlarını yenileme çalışmalarına başladı. Kullanım ömrünü tamamladığı için sık sık arıza vererek su kesintilerine neden olan içme suyu hattında yenileme çalışmalarını sürdüren ekipler, 1 hafta gibi kısa bir süre içinde 5 bin 50 metre uzunluğundaki içme suyu hattının imalatını tamamladı. 35 günde yapılacak çalışmayı 1 hafta gibi kısa süre içinde hayata geçiren ekipler, Buhari Mahallesi'ne 1400 metre, Geyikçeli Mahallesi'ne 1650 metre ve Hatipli Mahallesi'ne 2 bin metre olmak üzere toplam 5 bin 50 metre içme suyu hattı döşedi.

Bölge halkına sağlıklı içme suyu temin edilecek

Yapılan yeni şebeke hattı çalışması ile birlikte bölgede yaşanan arızalara son verilerek daha verimli içme suyu şebekesini hizmete sunduklarını belirten OSKİ Genel Müdürü Murat Us, “OSKİ olarak 19 ilçemizde vatandaşlarımızı kaliteli içme suyu ile buluşturmaya devam ediyoruz” dedi.

Genel Müdür Murat Us yaptığı açıklamada, “OSKİ Genel Müdürlüğü olarak ilçelerimizde yatırım çalışmalarımıza hız verdik. Vatandaşlarımıza kaliteli su sağlamak için Fatsa ilçemizde başlattığımız 5 bin metrelik içme suyu alt yapı çalışmasını tamamladık. Bu çalışma ile birlikte Buhari, Geyikçeli ve Hatipli Mahallelerimiz kesintisiz ve kaliteli bir içme suyu alt yapısına kavuştu. Bu çalışmalarımızı diğer ilçe ve mahallelerimizde aynı kararlılık ve hızla yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Öte yandan Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ekipleri, ilçelerde su sıkıntısına kalıcı çözüm bulmak için gölet çalışmalarına da aralıksız devam ediyor.