Fatsa'da iki yeni kitap okuyucuyla buluştu

Fatsa'da bir kafede düzenlenen imza gününde Ercan Uçak ve eşi Gamze Uçak, hem kitaplarını imzaladılar hem de okuyucuyla sohbet ettiler. Yazar Ercan Uçak imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, “Geçen yıl ‘Senden Benden' ile başladığımız yolculuğumuz, ‘Şimdi Sen Zamanı ve İyilik Avcısı' ile devam ediyor. Yazarken amacımız aile içi iletişime katkıda bulunmak. Unuttuğumuz değer yargılarını birbirimize hatırlatmak. Geçen yıl mart ayında çıkan Senden Benden isimli kitabımız ilk üç ayda 5. baskıyı gördü. Bu ilgi bizi ziyadesiyle bizi memnun etti. Anlatmak, anlaşılmak ve faydalı olmak adına yazmaya devam ediyoruz. Bir buçuk, iki saat süren kişisel gelişim seminerlerimizi ilkokul, ortaokul, lise ve belli gruplara vermeye devam ediyoruz. İlkokul ve ortaokul öğrencilerini değerler eğitimi konusunda bilinçlendirmek amacıyla yazdığımız, iyilik avcıları kitabımızla iyilik ertelenmez sloganıyla yolumuza devam ediyoruz. Çok yakında fıkralarla öğrencilerimiz için kişisel gelişim diyoruz ve Boş Yapma isimli fıkra kitabımızla okuyucularımızla buluşmak istiyoruz” dedi.