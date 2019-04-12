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Fatsa'da ilk meclis toplantısı

Fatsa Belediyesi yeni dönem ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar başkanlığında gerçekleşen toplantıda meclis başkan Birinci ve ikinci vekilliği, encümen üyesi ve ilgili komisyon üyesi seçimleri yapıldı. Fatsa Belediye Meclisi 20 AK Parti, 7 CHP ve 5 MHP'li üyeden oluşuyor.


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ilk meclis toplantısında yaptığı konuşmada, “İlçemizi geleceğe taşıyacak, esnafımızı ve hemşehrilerimizi memnun edecek çalışmalar yapacağız. Fatsamızı birlikte yönetmek için çıkmış olduğumuz bu yolculukta gönüllere dokunan belediyecilik anlayışı içinde bir ve beraber olacağız. Yatırımlarımızla, hizmetlerimizle, eserlerimizle hayallerimizi gerçeğe dönüştürmeye, milletimizin gönlünü fethetmek için ekip arkadaşlarımızla gece-gündüz çalışacağız. Çalışmalarımızla şehrimizi daha güzel yarınlara kavuşturacağız inşallah” dedi.

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