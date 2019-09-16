Fatsa'da İlköğretim Haftası kutlandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla Hükümet Konağı ve Hatice Bahattin Şener İlkokulu önünde tören yapıldı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla Hükümet Konağı ve Hatice Bahattin Şener İlkokulu önünde tören yapıldı.
2019-2020 öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlama programı Atatürk Anıtı'nın önünde yapılan çelenk sunma töreninin ardından Hatice Bahattin Şener İlkokulu okulunda devam etti.
Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya gerçekleştirdi.
Sonrasında okul öğrencileri hazırladıkları gösterileri ilköğretim haftasına katılan konuklara sundular. Sonrasında okulun eski öğrencileri aralarına yeni katılan 1.sınıf öğrencilerine hoş geldiniz çiçeği verdiler.
Programda protokol mensupları öğrencilerin sevinçlerine ortak olarak sınıfları gittiler ve onlarla günün anısına fotoğraf çektirdiler.
Düzenlenen törene Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.