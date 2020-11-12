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Fatsa'da iş yeri yangını korkuttu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Fatsa Belediyesi Hizmet Binası altında bulunan Cemal T.'ye ait ofiste elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Fatsa Belediyesi personelleri de kısa süreliğine panik yaparak dışarı çıktı.

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