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Fatsa'da işlek caddelerde HES kodu uygulaması

Ordu’nun Fatsa ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yoğun olan caddelere giriş için HES kodu uygulaması başlatıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yoğun olan caddelere giriş için HES kodu uygulaması başlatıldı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarındaki artışa işaret ettiği Ordu'da, salgının yayılım hızını azaltmak için yoğun çaba sarf ediliyor. Vali Tuncay Sonel'in koordinesinde kentte vaka sayısını azaltmak ve yayılımının önlenmesi amacıyla alınan ilave tedbirler uygulanıyor. Denetimlerin sürdüğü kentteki 19 ilçede, emniyet, jandarma ve zabıta ekiplerince yapılan anonslarla vatandaşlara uyarılarda bulunuluyor.


Fatsa ilçesinde de bankaların bulunduğu caddelerde HES Kodu uygulamasına başlanıldı. Görevli personelce HES Kodu olmayan vatandaşlar bu bölgelere alınmıyor.


Öte yandan bankaların bulunduğu caddedeki esnaflarda durumlardan dolayı daha da sıkıntılı günler geçireceklerini belirttiler.

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