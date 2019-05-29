Fatsa'da İstanbul'un Fethi programı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mehmet Zahit Kotku İmam Hatip Ortaokulunun ortaklaşa düzenlediği '29 Mayıs İstanbul'un Fethi' programı Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşti.

Gerçekleşen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra okul öğrencileri tarafından hazırlanan animasyon gösterileri, marşlar, oratoryo gösterileri ve şiirler okundu.

Programda duygu dolu anlar yaşanırken Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay, daire amirleri, STK ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda davetli programı takip etti.