Fatsa'da Kabotaj Bayramı etkinliği

Fatsa Belediyesi tarafından, Kabotaj Bayramı dolayısıyla Yalıköy Mahallesi'nde etkinlikler düzenlendi.

Fatsa Belediyesi tarafından Kabotaj Bayramı nedeniyle Yalıköy Mahallesi'nde yapılan kutlamalar çerçevesinde Damla Ekiz, Serhat Aygın, Koliva ve ekibi sahneye çıktı. Fatsa Belediyesi Gösteri Sanatları oyuncuları da "Çekiyoruz" isimli kısa tiyatro gösterisi sundu.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar yaptığı konuşmada, Yalıköy'de çok güzel çalışmaların yapıldığını belirterek, "Ordu Büyükşehir Belediyemiz sahil düzenleme çalışmalarına başladı. Biz, Fatsa Belediyesi olarak spor yatırımlarımız çerçevesinde Yalıköyümüze bir basketbol, voleybol, bir de halı saha yaptık. Çok yakın bir zamanda bu tesislerimizin açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından Başkan İbrahim Etem Kibar, Koliva'ya gecenin anısına bir buket çiçek ve şilt takdim etti.