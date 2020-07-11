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Fatsa'da kamyon işyerine girdi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyon iş yerine girdi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyon iş yerine girdi.


Olay, Evkaf Mahallesi'nde meydana geldi. 16 ACN 764 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerine çarparak durabildi. Olay anında hiç bir kimsenin orada olmayışı büyük bir faciayı önlerken kaza nedeni ile iş yerinde ve kamyonda maddi hasar meydana geldi.

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