Fatsa'da kapalı pazar yeri, mart ayı sonunda hizmete girecek

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak Yunus Emre Köprüsü mevkisinde çalışmalarına başlanan kapalı pazar yeri inşaat çalışmalarını inceledi.

Modern ve çok kapsamlı kapalı pazar yeri

Toplam 9 bin metrekare alan üzerine kurulan 7 bin 910 metrekaresi kapalı olarak inşa edilen kapalı pazar yeri, çatısında kurulacak güneş enerji panel sistemi ile kendi enerjisini üretecek. Çok kapsamlı ve modern bir şekilde inşa edilen kapalı pazar yeri, 246 adet satış biriminden oluşacak. 750 metrekarelik alanda peyzaj çalışmasının yapılacağı ve sosyal donatı alanlarının bulunacağı kapalı pazar yerinde yürüyüş yolları, kamelya, oturma bankları, çöp kovaları, 20 araçlık otopark ve sert zemin imalatları, 100 metre uzunluğunda betonarme istinat duvarı, çevre aydınlatma işleri ve elektrik tesisatı imalatları yapılacak.

“Kapalı pazar yeri Fatsa'ya çok yakışacak”

Kapalı pazar yerinin Fatsa'nın çözüm bekleyen acil sorunlarından birisi olduğunu söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Pazar yeri meselesi ilçemizin en kronik sorunlarından biriydi. Seçim döneminde söz verdiğimiz mega projelerden biri olan kapalı pazar yerimizi mart ayı sonu itibariyle faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Modern görünümü ile Fatsa'nın hak ettiği bir proje olacak. Kapalı pazar yeri ilçemize çok yakışacak” dedi.

“Ata Caddesi'ni kimliğine kavuşturduk”

4 ay sonra kapalı pazar yerinin hizmete girmesiyle pazarcı esnafının kış şartlarında zor günler yaşamaktan kurtulacağını ifade eden Başkan Kibar, “Göreve geldiğimizde pazar yeri olarak kullanılan ve trafik keşmekeşliğine neden olan Ata Caddesi'ndeki pazar yerini Sed Caddemize taşıdık. Pazar yerini Ata Caddesi'nden taşımakla hem kent merkezindeki trafik kargaşasına son verdik hem caddemizi prestijli hale getirerek bölge esnafımızı rahatlattık” diye konuştu.