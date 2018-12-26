Fatsa'da kar kalınlığı 50 santime ulaştı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçedeki kırsal kesimlerde bulunan okullar tatil edilirken Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada kar tatili yapılan ilçelerdeki engelli ve hamile memurlar da izinli sayıldı.

Fatsa'da kar manzaraları ise büyüledi. Uzun süredir beklenen kar yağışı mahallerde yaklaşık 50 cm'ye kadar ulaşırken şehir içinde de 15 cm yağdı. Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya, “Şu an için kar yağışı nedeniyle mahallelerimizde bir problem yok. Herhangi bir olumsuz durumda koordineli olarak ihtiyaca göre belediyemizin ekipleri bekliyor. Kırsal kesimlerde okullarımız tatil oldu, şehir merkezinde ise okullar eğitime devam ediyor” dedi.

Yağan kar nedeniyle vatandaşlar sosyal medya hesaplarından kar fotoğrafları paylaştılar.