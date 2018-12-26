Fatsa'da karla mücadele

Bölgede dün başlayan kar yağışı Kösebucağı, Beyceli, Hatipli ve Yenikent Mahallelerinde etkili oldu. Bu mahallelerde 40-50 santim kar yağışı gerçekleşti. Fatsa Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Birinci Bölge Şefliği ekipleri yoğun kar yağışı olan mahallelerde iş makinesi makineleri yardımıyla yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını titizlikle takip eden Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, yaptığı açıklamada, “Karın yağdığı ilk andan itibaren gecenin ilerleyen saatinde yoğun kar yağışı altında karla mücadele ekibimiz çalışmalarını sürdürdü. Tabii ki kar yağışının iki yönü var. Bir tanesi kar yağışı vatandaşlarımızın, çocuklarımızın herkesin hasretle beklediği bir güzellik katıyor hayata, bu işin tatlı yanı, bir de sıkıntılı yanı var. Ulaşımı sağlamak adına yolların sürekli açık tutulması açılması ve tuzlanması bizim için çok önemli. Bu manada belediyemizin karla mücadele yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Karla mücadele çalışmalarımızda hastası olan ve cenaze olan sokaklara ağırlık veriyoruz. Amacımız insanları gidecekleri yere ulaşmalarını sağlamak” diye konuştu.