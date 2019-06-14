Fatsa'da karne heyecanı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle 23 bin 96 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Eğitim-öğretim yılının sona ermesi nedeniyle Meşebükü İlk ve Ortaokulunda karne töreni düzenlendi. "Karne günü öğrencilerin en önemli günlerinden biridir" diyerek sözlerine başlayan Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “İlçemizde 23 bin 96 öğrenci karnelerini aldılar. Eğitim yılımızı başarılı bir şekilde tamamlamış bulunuyoruz. Fatsamızda okullarımızın fiziki yapısı her geçen gün iyileşmektedir. Başarı oranımız her yıl artıyor ve Fatsa ilçesi olarak önemli başarılara imza atıyoruz. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.

Müdür Atinkaya'nın konuşmasının ardından okuldaki öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudular.

Daha sonra protokol üyeleri okulca belirlenen bir sınıfa girerek öğrencilere karnelerini takdim ettiler. Karne töreninde protokol üyelerine minik öğrenciler teşekkür ederek program son buldu.