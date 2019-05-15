İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatsa'da kaybolan yaşlı adam aranıyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde jandarma ve arama kurtarma ekipleri, 2 gündür kayıp olan şahsı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde jandarma ve arama kurtarma ekipleri, 2 gündür kayıp olan şahsı arama çalışmalarını sürdürüyor.


Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce Samsun'dan Fatsa ilçesi Küpdüşen Mahallesi'ne akrabasının cenazesine gelen 87 yaşındaki Salim Bodur, cenaze merasimi sonrası kalabalıkta kayboldu ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Bodur'dan haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve Polis ekipleri kayıp şahsı bulabilmek için seferber oldular.


Alzheimer ve sara hastası olduğu belirtilen Salih Bodur'u görenlerin 155-156'yı aramaları istendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.