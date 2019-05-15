Fatsa'da kaybolan yaşlı adam aranıyor

Ordu'nun Fatsa ilçesinde jandarma ve arama kurtarma ekipleri, 2 gündür kayıp olan şahsı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce Samsun'dan Fatsa ilçesi Küpdüşen Mahallesi'ne akrabasının cenazesine gelen 87 yaşındaki Salim Bodur, cenaze merasimi sonrası kalabalıkta kayboldu ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Bodur'dan haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ve Polis ekipleri kayıp şahsı bulabilmek için seferber oldular.

Alzheimer ve sara hastası olduğu belirtilen Salih Bodur'u görenlerin 155-156'yı aramaları istendi.