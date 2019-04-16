Fatsa'da keşkekli Turizm Haftası etkinliği

Ordu'nun Fatsa ilçesinde '15-22 Nisan Turizm Haftası' etkinlikleri kapsamında Şehit İbrahim Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte 500 kişilik keşkek dağıtıldı.

Düzenlenen program sonrası açıklama yapan Okul Müdürü Yılmaz Özcan, '15-22 Nisan Turizm Haftası' etkinlikleri kapsamında keşkek ve pancar çorbası ikramı yapıtlarını söyledi. Özcan, “Bacasız sanayi olarak kabullendiğimiz turizm, yaşlı dünyamızın taze çiçeğidir. Hepimizin gayet iyi bildiği gibi ülkemizin zenginleşmesi, tanıtılması, devletimizin güçlenmesi, insanımızın refah içinde mutlu bir şekilde yaşayabilmesi için turizm çok büyük bir öneme sahiptir. Geçen yıllarda olduğu gibi bugünde etkinliğimiz kapsamında yöremizin meşhur pancar çorbasını ve keşkeğini katılımcılara ikram ettik. 500 kişilik ikramımız gerçekleşti” dedi.

Okulda yapılan etkinliğe Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Fatsa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, SYDV Müdürü Nevzat Aydın, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, daire ve kurum amirleri katıldı.