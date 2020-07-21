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Fatsa'da kırsal mahallelerin yol kalitesi artıyor

Fatsa Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile kırsal mahallelerde belirlenen programlar dahilinde yolların hem ağını genişletiyor hem de kalitesini her geçen gün artırıyor.


Demirci-Taşlıca Grup yolu, İslamdağ-Beyceli-Fizme grup yolu, Yalıköy-Köseli-Sırakuvancı grup yolundan sonra 1.2 kilometre Kayaköy Mahallesi Bolaman yolunda sıcak asfalt çalışması tamamlandı.


Toplam yol uzunluğu 1.2 kilometre olan yolun asfalt çalışması 4 günde tamamlandığı yolun toplam maliyetinin 400 bin TL. Vatandaşların ve muhtarlığın talebi üzerine yapımına başlanan asfalt yol çalışmaları tamamlandı.


Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, kırsal mahallelerde filler malzeme ile yol çalışmalarını artık sonlandırmak istediklerini belirterek, “Hedefimiz önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde kırsal mahallelerimizin yollarını beton ya da asfalt yaparak sürücülerin ve vatandaşların daha güvenli ve rahat ortamda yolculuk yapmalarını sağlamak istiyoruz” dedi.

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