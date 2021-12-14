Fatsa'da konforlu ulaşım için çalışmalar sürüyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Fatsa Belediyesi'nin koordineli bir şekilde sürdürdüğü çalışma ile ilçenin Dolunay Mahallesi konforlu yollara kavuşuyor.

Doğalgazından, yağmur suyu hattına kadar alt yapısı tamamen yenilenen Dolunay Mahallesi'nin 11 sokağında toplamda 2 bin 200 metre konforlu sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp ile birlikte Dolunay Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

"Çalışmaları 3 gün içinde tamamlamayı planlıyoruz"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, toplam 11 ayrı sokak ve caddede sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Kibar, “Ordu Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu bölgede yaklaşık 4 aydır koordinasyonlu bir şekilde altyapı kurumlarının tamamı planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını yürüttüğü bölgede artık son aşamaya geldik. Toplamda 2 bin 200 metre olan bu çalışmaları inşallah 3 gün içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. İlk etabı olan bin 200 metrelik kısmını bu gece itibariyle tamamlayacağız. Dolunay Mahallesi'nin nüfus olarak en yoğun olarak yaşadığı bu bölgede yaklaşık 10 bine yakın hemşerimiz yaşıyor ve uzun yıllardır altyapı eksikliğinden dolayı bir takım talepler vardı. Başta doğalgaz sorunu çözüldü, sonrasında da tüm kamu kurumları hummalı ve koordinasyonlu bir çalışma gerçekleştirildi. Böylesine konforlu bir yol ağını hemşerilerimize sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kamu kurumlarının bu bölgedeki yapmış olduğu yatırımlarda Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in büyük bir emeği ve girişimleri var. Böylesine güzel bir yatırımı şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşamakla birlikte güzel yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi.

"Kendi ekip ve ekipmanımız ile daha fazla daha fazla yol yapma sevdasındayız"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp ise, kendi ekip ve ekipmanları kullanarak daha fazla yol yapım çalışmalarını kente kazandırmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Buradaki insanlarımızın rahat, huzurlu, konforlu, ayağı çamur olmadan rahat yaşayabileceği altyapıyı temin ettik. Ardından asfaltlama çalışmalarına başladık Dolunay 1 ve 2'nci etapta toplamda 2 kilometrenin üzerinde asfalt çalışması gerçekleştiriyoruz. Diğer ilçelerimizde de aynı şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bizim dokunmadığımız ilçe, dokunmadığımız mahalle kalmadı. Başladığımız günden bu yana büyük bir gayretle çalışıyoruz ve çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Aldığımız plent ve aynı zamanda ocağımızla birlikte malzeme üretimi yaparak, herhangi bir müteahhitlik hizmetine başvurmadan kendi ekip ve ekipmanlarımızla daha fazla kilometre yol yapma sevdasındayız. Dolunay Mahallesi'nde şu anda bin 500 metrenin üzerinde çalışma yaptık ve bu çalışmalarımızı artarak sürdürüyoruz. Ben emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.