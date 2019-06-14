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Fatsa'da köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Metehan Ozan yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Metehan Ozan yaralandı.


Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde oynayan Metehan Ozan, başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan ailesi evden koşarak köpeğe müdahale etti.


Olayda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ozan, ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Ozan, tedavisinin ardından taburcu edildi.


Çocuğun babası Osman Ozan köpek saldırısı ile mahallede sık karşılaştıklarını belirterek, “Oğlum evin önünde oynarken aniden sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bu bölgeye zaman zaman bazı insanlar köpek bırakıp gidiyorlar. Bu zamana kadar böyle bir ısırma olayı olmuyordu ancak bugün başımıza gelenler çok acı bir durum. Ben bu konuda yetkililerin önlem almasını istiyorum” diye konuştu.

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