İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatsa'da korkutan heyelan

Ordu’nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir grup yolunda heyelan meydana geldi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir grup yolunda heyelan meydana geldi.


Yeşilköy Mahallesi ile Eskiköy Mahallesi'ni bağlayan yolda meydana gelen toprak kayması sonucu 40 hanenin ulaşımı kesildi. Bölgede birçok kez bir toprak kayması yaşandığını belirten vatandaşlar, aşırı yağışlar ve bölgedeki taş ocağı çalışmaları neticesinde heyelanın olduğunu ileri sürdüler.


Bölge sakinlerinden Yılmaz Şerbetçi, “Mahallemizin grup yolu heyelan nedeniyle kapandı. Heyelanın yağışlar ve taş ocağının buraya vermiş olduğu zararlardan dolayı olduğunu belirtmek isterim. Allah'tan kimsede yaralanma veya maddi zarar meydana gelmedi. Yolumuzun kısa sürede eski haline getirilmesini istiyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.