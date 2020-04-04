İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fatsa'da korkutan yangın

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 3 katlı apartmanın alt katında çıkan yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3 katlı apartmanın alt katında çıkan yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Yassıtaş Mahallesi'nde Yunus A.'ya ait apartmanın alt katından alevler yükselmeye başladı. Evin depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.