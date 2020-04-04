Fatsa'da korkutan yangın

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 3 katlı apartmanın alt katında çıkan yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yassıtaş Mahallesi'nde Yunus A.'ya ait apartmanın alt katından alevler yükselmeye başladı. Evin depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kontrol altına alınırken, emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.