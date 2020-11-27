Fatsa'da korona mücadelesi

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 10 kişilik bir ekip ile bir program yaptı ve caddeleri köpüklü suyla yıkama çalışmalarına Reşadiye Caddesi'nin kapalı bölümlerinden başladı. Ekipler, insanların yoğun olarak geçiş yaptığı caddeler dışında sağlık kuruluşları başta olmak üzere merkez cami bahçeleri ve kamu kurumlarının önlerinde de köpüklü suyla yıkama çalışmalarını sürdürüyor

"Korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir"

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çevre Mühendisi Erdem Yuva, gerçekleştirilen çalışma ile ilgili yaptığı açıklamada, “Belediyemizin asli görevlerinden olan rutin temizlik çalışmaları şehrimizin her cadde ve sokağında gece-gündüz devam ediyor. Kovid-19 sürecinde sürdürdüğümüz dezenfekte çalışmalarına bir süre ara vermiştik ancak virüsün son günlerde artış görmesi üzerine Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar'ın talimatları doğrultusunda şehrimizin cadde ve sokaklarını her gece yeniden köpüklü suyla yıkamaya başladık. Korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir mantığından yola çıkarak, salgın hastalıklara karşı kurumsal alanlarda devam eden dezenfeksiyon çalışmalarımız bu süreci atlatana dek en üst seviyede devam edecektir” dedi.