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Fatsa'da korona virüs uygulaması

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında kontrol ve uygulamalar yapıldı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında kontrol ve uygulamalar yapıldı.


Polis sorumluluk alanı içerisinde birçok yerde yapılan uygulamada İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri görev aldı. Uygulamada özellikle halk tarafından kullanılan toplu ulaşım araçları kontrol edildi. Araçta yolcu kapasitelerinin genelgeler doğrultusunda yüzde 50'ye düşürülüp, düşürülmediği, yolcular arasında 1 metre kuralına uyulup uyulmadığı ve 65 yaş üzeri yolcu taşınıp taşınmadığı gibi konular denetlenirken, sürücüler ve yolcular bu konuda bilgilendirildi.


Ayrıca uygulamada zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

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