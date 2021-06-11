Fatsa'da korona virüs vakaları azalıyor

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan, ilçe genelinde vakalar azalışa geçtiğini belirterek, insanların tedbirlere uymaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları devam ederken, uygulanan kısıtlamalar ve önlemler sonucu vaka sayılarında artış da sürüyor. Bu kapsamda Tüm Türkiye'de, kısıtlamaların etkisiyle vaka sayılarındaki düşüş sürerken, insanların rehavete kapılıp kuralları elden bırakmaması gerektiği belirtiliyor.

Fatsa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan, yapılan çalışmalar neticesinde ilçede vaka sayılarında azalma olduğunu, ancak aşılama çalışmaları bitmeden vatandaşların rehavete kapılmamasını gerektiğini belirterek, “Sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına ve alınan tedbirlere uymaya devam etmemiz gerekli. Kurallara uyarsak korona virüs salgınından kurtulacağımıza inanıyorum. İnsanlarımız biraz daha sabretsinler” dedi.