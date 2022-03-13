Fatsa'da kumar oynarken yakalanan 5 şahsa 9 bin TL ceza

Ordu'nun Fatsa ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimde kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişiye toplam 9 bin 95 TL idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında Kurtuluş Mahallesi'nde bir kahvehanede yapılan denetimlerde 5 şahsın kumar oynadığını tespit etti. Masada iskambil kağıtları, bir miktar para ve pulların olduğunu belirleyen ekipler, konuyu nöbetçi cumhuriyet savcısına ileterek, alınan karara istinaden iskambil kağıtları, bin 100 TL para ve 36 adet pula el koydu. Ele geçirilen malzemeler ve kumar oynayan şahıslar gerekli adli işlemler için Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Kumar oynadıkları tespit edilen 5 şahsa kişi başı bin 819 TL olmak üzere toplamda 9 bin 95 TL idari para cezası uygulandı.