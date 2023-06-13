Fatsa'da lahit mezarlarının olduğu alanda kazı çalışmaları devam edecek

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan ve lahit mezarların olduğu bölgede M.Ö. 1'inci yüzyıl ile M.S. 4'üncü yüzyıl aralığında antik döneme ait bir kentin varlığının ortaya çıktığı görüşüne varıldı. Alanda kazı çalışmalarının bu yıl da devam edeceği bildirildi.

Fatsa Belediyesi ekiplerinin Kurtuluş Mahallesi'nde yol çalışması sırasında bulduğu lahit mezarların sonuçları değerlendirildi. Ordu İl Turizm Müdürlüğü'nden Arkeolog Kaan Özdemir öğrencilerle gerçekleştirdiği söyleşide lahit mezarlığın olduğu kazı alanında taş sanduka tipinde bir mezara ulaşıldığını aktardı. Devam eden süreçte antik dönemden kalma nekropol (mezarlık) alanının keşfedildiğini kaydeden Özdemir, "2021 ve 2022 yıllarında Ordu Müze Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kurtarma kazıları gerçekleştirilmişti. Kazılarda müze temsilcisi olarak çalışmaları bizzat ben ve ekip arkadaşlarım yürüttü. Tespit edilen 20 adet mezardan birçok eser ortaya çıktı. Buluntuların M.Ö. 1'inci yüzyıl ile M.S. 4'üncü yüzyıl aralığına ait olduğu tarihlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda antik döneme ait bir kentin varlığı ortaya konulmuştur” dedi.

Arkeolog Özdemir Antik Bolaman Kenti olarak adlandırılan sit alanındaki çalışmaların 2023 yılında da devam edeceğini sözlerine ekleyerek, kazı çalışmalarının Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Öğretim Üyesi Seçkin Evcim tarafından yürütüleceğini bildirdi.