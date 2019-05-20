Fatsa'da 'Mayıs Yedisi' geleneği yapıldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 'Mayıs Yedisi' etkinliklerine katılanlar denize girip 7 dalga üzerinden atlayarak dilek tuttu.

Bir inanışa göre Hazreti Hızır ile İlyas'ın birbirleriyle dalgaların kırılarak denizin karaya temas ettiği noktada buluştuğu gün olarak bilinen ve her yıl 20 Mayıs tarihinde kutlanan 'Mayıs Yedisi' etkinlikleri, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Fatsa ilçesinde vatandaşlar, sahil kenarında "Mayıs 7'si"ni kutladı.

Sabahın erken saatlerinde sahile inen vatandaşlar, dalgaların üzerinden atladılar. Kutlamalara katılan vatandaşlar, uzun zamandır her yıl Mayıs ayının 20'sinde “Mayıs 7'si” olarak bilinen bu kutlamalara katıldıklarını söylediler.

Sabah erken saatlerde Fatsa merkeze gelerek deniz kenarında yedi dalgadan atladığını belirten vatandaşlar, ayrıca açılan tezgahlardan alışveriş yaptıklarını ifade ettiler.

Vatandaşlar, “20 Mayıs günü Karadeniz Bölgesi'nde Mayıs 7'si olarak kutlanır. Karadeniz halkının kendine özgü bayramıdır. Bu bayramda yaşlılar deniz suyundan şifa bulurlar. Bizim çocukluğumuzda bile bu bayram kutlanırdı. Eskiden bu tür bayramlarda halk daha coşkulu ve daha kalabalık olurdu. Değişik oyunlar oynanır, piknikler yapılırdı. Zaman geçtikçe eski coşku kalmadı” dediler.

Rumi takvime göre kutlanan geleneksel Mayıs 7'si 20 Mayıs'a denk geliyor.