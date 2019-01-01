Fatsa'da Mekke'nin Fethi programı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği Fatsa Şubesi tarafından düzenlenen Mekke'nin Fethi programı yoğun ilgi gördü.

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Mekke'nin Fethi programında ilk olarak Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra Anadolu Gençlik Derneği Fatsa Şube Başkanı Zekeriya Kılıç bir selamlama konuşması yaparak kurumun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Daha sonra programa konuşmacı olarak katılan Eğitimci-İlahiyatçı İsmail Hakkı Kocagöz, “Biz Mekke'yi mükerremin 1388. yılının kutlaması için toplandık. Bu zamana kadar bu tarihten önemli dersler çıkarmak gerekiyor. Yeni nesillere iyi anlatmamız gerekiyor süreci. Bu anlamda yardıma muhtaç kişilere her zaman sahip çıkmalıyız. İnsanı insan eden hümanizmden, nefsine kul eden liberalizmden, servete kul eden kapitalizmden, şehvete kul eden hedonizmden kurtulmadan Allah'a kul olmak mümkün değildir. Özgürlük adalettir. Tarihi iyi bilmek ve gelecek nesilleri bu anlamda iyi anlatmak gerekiyor” diye konuştu.

Program sonunda katılımcılar hediye çekilişi düzenlendi. Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen gecede yapılan çekilişte en büyük hediye olan umre ziyareti hediyesi verildi. Program yapılan dualar ile son buldu.

Gerçekleşen programa AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Cenan Kır, MHP Fatsa Belediye Başkan Adayı Murat Kaçak, Saadet Partisi İlçe Başkanı İsmail Koçan, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.