Fatsa'da, ‘Mesaiden Sahneye' adlı doğaçlama tiyatro sahne aldı

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği ‘Mesaiden Sahneye' adlı doğaçlama tiyatro, katılımcılar tarafından beğeniyle izlendi.

Farklı meslek gruplarındaki insanların çalışma saatlerinden sonra bir araya gelerek sosyalleşmesini, sosyalleşirken tiyatro çalışmalarının keyifli ve geliştirici taraflarını keşfetmesinin hedeflendiği ‘Mesaiden Sahneye' adlı tiyatro gösterisi, Fatsa Belediyesi Kültür ve sanat Merkezi'nde sahnelendi. Oyuncular doğaçlama tiyatro sporunda bayan ve erkek kuaförü ile güzellik salonundaki müşteriler ile çalışanlar arasında geçen diyalogları komedi ile sahneledi. Ercan Karataş, Esra Çakmak Karataş, Tamer Özyurt, Mert Aktaş, Recep Ali Ön, Tuba Çakmak'ın yer aldığı tiyatro ekibi her gösterisini farklı meslek gruplarına 15 günde bir sahneleyecek.

Tiyatro oyucusu Ercan Karataş, güzel bir doğaçlama tiyatro sporu etkinliği olduğunu belirterek, “Yoğun çalışma temposu içinde kendilerine ve ailelerine zaman ayıramayan insanlar için bir saatlik nefes alma ve keyifli zaman geçirme etkinliği oldu diyebiliriz. Bu bağlamda bu projenin hayata geçirilmesinde başta bizlerden desteğini esirgemeyen Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar ve emeği geçen herkese ekibim adına çok teşekkür ederim” dedi.