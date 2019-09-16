Fatsa'da meydan çalışmaları yeniden başladı

Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile yeniden başladı.

Çalışmaların yüzde 70 seviyelerine getirildiğini söyleyen Başkan Güler, “Fatsa'ya yakışır güzel bir meydanı kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Ordu'nun her ilçesine ayrı bir önem veren Başkan Güler, ilçelerde yapımı devam eden projeleri yakından takip ediyor. Bu kapsamda Fatsa Meydan Projesi'nin kısa sürede bitirilmesi için talimat veren Başkan Güler, “Hedefimiz kısa sürede Fatsa Meydan projesini bitirip halkımızın hizmetine sunmaktır” diye konuştu.

Başkan Güler, sözlerine şöyle devam etti: “Fatsa Meydan Projesi kapsamında yer altına 81 araçlık 2 bin 500 m2'lik kapalı otopark yapılacak. 6 bin m2'lik alan ise meydan olacak. Karadeniz Sahil Yolu güzergâhı üzerindeki en önemli alanlardan biri olacak projede yeni dekoratif aydınlatma elemanları, yeni yağmursuyu hattı, ahşap oturma bankları, kumlanmış bazalt ve granit taştan sert zemin, kuru havuzdan ışıklı su oyun alanı, ağaç altı oturma birimleri ve zeminde ışık oyun alanları yer alıyor. Şu an projenin yüzde 70'lik kısmı bitmiş durumda. Hedefimiz bu projeyi en kısa sürede tamamlayıp milletimizin hizmetine sunmak” diye konuştu.

Fatsa'nın sosyal ve modern bir yaşam alanına kavuşması için projeyi yakından takip ettiklerini ifade eden Başkan Güler, “Şu an mevcut durum itibarıyla işin fore kazık, zemin iyileştirme iksa işleri, toprak işleri, betonarme, izolasyon işleri, mekanik tesisat, saha dolgu ve saha tesviye beton imalatlarının tamamı yapıldı. Ekiplerimiz tarafından sürdürülen çalışmalar tamamlandığında Fatsa'ya güzel bir yaşam alanı kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.