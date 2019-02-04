Fatsa'da milli sporcular yetişiyor

Fatsa'da başarı sporcuların yetişmesi için büyük bir çaba gösterdiklerini ifade eden Fatsa Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Halil Bekyürek, “Birçok sporcumuz Türkiye'de dereceye girdiler ve birçoğu da milli takımlara gitti. Bu başarı bizleri mutlu ediyor” dedi.

Eğitim antrenörlerimizle birlikte günlük planlarla sporculara özel çalışmalar yaptıklarını ifade eden Müdür Halil Bekyürek, "Antrenörlerimiz bir veli sıcaklığında öğrencileriyle ilgileniyor. Bu şekilde spor yapan çocuklarda da başarı kaçınılmazdır. İnşallah buradaki başarıları daha ileri seviyelere çıkarmak nasip olur. Öğrencilerimizden de başarılar gelmeye devam ediyor. Bu başarıdan dolayı antrenörlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bekyürek, “Milli takımlara oyuncu göndermek ve bu oyuncularımızın aldıkları başarılar bizleri fazlasıyla onurlandırıyor. İyi sporcuları yetiştirmek kolay değil. Büyük emek harcayarak onların başarısına katkı sağlıyoruz. Türkiye genelinde sportif yetenek taraması ve yönlendirme projesi yapıldı. İlçemizde 28 öğrenci yetenekli olarak görülerek aşama aşama ilerliyorlar. 4 ay sürecek olan antrenmanların sonucunda çocuklar hangi dallarda yetenekli ise o branşlara yönlendirilecek. Tesislerimizde her anlamda imkanlarımız var ve gençlerimize spor tesislerimize davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Okçuluk alanında da başarılı sporcularla çalıştıklarını belirten Müdür Bekyürek, “Okçuluk sporunu gün geçtikçe ilçede ve ilimizde benimsemesi doğru yolda gittiğimizin göstergesidir. Önemli antrenörleri bünyemizde bulunduruyoruz. Hedefimiz bu alanda dünyada başarılı sonuçlar almaktır” ifadelerini kullandı.