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Fatsa'da öğrenciler yararına kermes

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Damla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından üniversite öğrencileri yararına kermes düzenlendi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Damla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından üniversite öğrencileri yararına kermes düzenlendi.


Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sakarya Caddesi'nde açılan kermeste yöresel lezzetler, ev yemekleri ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuldu. Üniversite öğrencilerine burs vermek amaçlı kermesi düzenlediklerini belirten Fatsa Damla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şule Kibar, “Son 6 yıldır düzenlediğimiz kermeslerle öğrencilerimize burslarını rahatça ödemek için etkinlik gerçekleştiriyoruz. Bu yıl derneğimiz 35 öğrenciye burs veriyor. Tamamen kendi imkânlarımızla bu bursu veriyoruz. Gıda kermesimiz Cumartesi gününe kadar devam edecek. Tüm Fatsalıları kermesimize bekliyorum” diye konuştu.


Kermesin açılışına Giyim Eşyaları Odası Başkanı Cemal Paşalıoğlu, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Cenan Kır ve çok sayıda davetli katıldı.

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