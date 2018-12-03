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Fatsa'da öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde anaokulu öğrencilerine uygulamalı ve görsel olarak trafik eğitimi görevli trafik polisince verildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde anaokulu öğrencilerine uygulamalı ve görsel olarak trafik eğitimi görevli trafik polisince verildi.


Fatsa Kaymakamlığı ile Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü birlikteliğinde Hacer Yücel Anaokulunda trafik denetimleri ‘Kırmızı Düdük' semineri gerçekleşti.


Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlisi trafik polisi Selami Yıldırım tarafından anaokulu öğrencilerine trafik ile ilgili konularda bilgiler aktarıldı.


Anaokulu öğrencileri sorularını polis amcalarına sordular ve aldıkları cevaplar sonrası alkışlayarak karşılık verdiler.


İçişleri Bakanlığının yürüttüğü ‘Kırmızı Düdük' projesi kapsamında anaokulu öğrencilerine bilgiler aktardıklarını ifade eden Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amiri Mustafa Taş, “Kırmızı Düdük projemizin amacı öncelikle kazaları önlemek, çocuklarımızın tarafından aile reislerini uyarması amacıyla düdükleri dağıttık. Trafik konusunda öğrencilerimizi bilgilendirdik. Amacına uygun şekilde minik öğrencilerimize gerekli trafik bilgileri aktarıldı” dedi.


Seminer sonrasında öğrencilere kırmızı düdük, şapka ve trafik etiketleri dağıtıldı. Program tüm öğrencilerin aynı anda düdük çalması ile son buldu.

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