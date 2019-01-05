Fatsa'da “Önce Oku Sonra Gez" projesi

Ordu'nun Fatsa ilçesi Atatürk İlkokulu tarafından hazırlanan “Önce Oku Sonra Gez, Tarihe Aç Bir Parantez” adlı projenin tanıtımı Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında yapıldı.

Fatsa Atatürk İlkokulu Rehber Öğretmeni Tuğba Bağcı ve sınıf öğretmenleri Hacı Özay, İbrahim Topkara, M. Yücel Yediyıldız, Nurşen Şahin ve Serap Pehlivan tarafından hazırlanan “Önce Oku Sonra Gez, Tarihe Aç Bir Parantez” adlı proje, “Tarih ile Bilinçliyiz İşte Projemiz” adlı etkinlikle kamuoyuna tanıtıldı.

Proje koordinatörlerinden öğretmen Serap Pehlivan, “Tarih Dedektifleri adı verdiğimiz öğrencilerimiz için birbirinden güzel 10 faaliyet hazırladık. Eylem planımız dâhilinde projeyi hayata geçirmek istiyoruz. Ayrıca 14 Ocak'ta Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğrul Özcan tarafından tarih dedektiflerine, okulumuz konferans salonunda seminer verecek” dedi.

Proje koordinatörlerinden Hacı Özay ise, hazırladıkları “Makinem Objektiftir, Bakışlarım Subjektiftir” adlı etkinlikle öğrencilere profesyonel fotoğrafçılar tarafından Temel Fotoğrafçılık Eğitimi verileceğini, daha sonra da öğrencilerin aldıkları bu eğitimden sonra yapılacak gezilerle Ordu'nun tarihi eserlerini fotoğraflayacaklarını vurguladı.

Fatsa Atatürk İlkokulu Müdürü Gökhan İslam ise bu proje ile öğrencilere tarih bilinci kazandırmayı amaçladıklarını belirterek projenin 3 Mayıs 2019'da yapılacak “Fotoğraflarla Hazırız, Hep Beraber Galadayız” adlı etkinlik ile sona ereceğini ifade etti.