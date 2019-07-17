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Fatsa'da "Önce Yaya" uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından yaya güvenliğinin ön plana alınmasına yönelik 81 ilde başlattığı "Önce Yaya" projesi kapsamında Ordu’nun Fatsa ilçesinde "Önce Yaya" uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yaya güvenliğinin ön plana alınmasına yönelik 81 ilde başlattığı "Önce Yaya" projesi kapsamında Ordu'nun Fatsa ilçesinde "Önce Yaya" uygulaması yapıldı.


Şehrin işlek caddelerinde gerçekleşen uygulamada yayalara yol öncelik vermeyen sürücülere ceza işlemleri uygulandı. Bundan sonra sık aralıklarla denetimleri yapacaklarını ifade eden Fatsa İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, “Ekiplerimiz kamera koyarak uygulamalarını gerçekleştiriyor. Trafikte yaya önceliği farkındalığının oluşturulabilmesi için bakanlığımızca 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildi. Bu kapsamda ilçenin her yerinde bu uygulamaları yapacağız. Sürücülerimiz yayalara öncelik tanıyarak kurallara uysunlar” dedi.

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