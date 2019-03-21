Fatsa'da Orman Haftası kutlama etkinlikleri

Ziyarete Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen ve personelleri katıldı. Orman Haftası nedeniyle ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirten Sevil Şen, “Her yıl bu haftalarda Orman Haftası'nı kutluyoruz. Sizleri de bu anlamlı haftamız da ziyaret etmek istedik. Bizleri kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Fatsa şefliği olarak ormanlar konusunda duyarlı çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“Ormancıların Orman Haftası kutlu olsun” diyerek sözlerine başlayan Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, “Ormanlarımız bizim en değerli varlıklarımız. Onları korumak bizlerin görevleri içinde yer alıyor. Bu anlamda ormancıların Orman Haftası'nı kutluyorum. Ziyaretlerinden dolayı çok memnun oldum” ifadelerini kullandı.

Kaymakam ziyareti sonrası ormancılar, ilçede özel bir okula giderek Ormanlarla ilgili bilgileri öğrencilere aktardılar.