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Fatsa'da orman yangını

Ordu’nun Fatsa ilçesinde çıkan orman yangınında 700 metre kare alan zarar gördü.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan orman yangınında 700 metre kare alan zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Duayeri Mahallesi ormanlık alanlarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangına, Ünye Orman İşletme Müdürlüğünden arazöz, Büyükşehir Belediyesinden itfaiye aracı ve çevredeki vatandaşlar müdahale etti.


Çıkan yangın kontrol altına alınırken, yangınla ilgili açıklama yapan Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, özellikle bu aylarda vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

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