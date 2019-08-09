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Fatsa'da pat pat kazası: 1 yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Fatsa-Kumru karayolunda meydana gelen kazada, Cemal A. idaresindeki patpat seyir halindeyken karşı yönden gelen Aydın İ. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada, patpatta bulunan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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