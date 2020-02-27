Fatsa'da patpat kazası: 1 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatipli Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Mehmet K. idaresindeki patpat seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, patpatta bulunan sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.