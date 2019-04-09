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Fatsa'da Polis Haftası etkinlikleri

Türk Polis Teşkilatının 174.

kuruluş yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Fatsa İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi ve beraberindeki emniyet personelleri Kaymakam Mehmet Yapıcı'yı makamında ziyaret ettiler.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Mehmet Yapıcı, "Emniyet teşkilatımızın her kademesindeki fedakar ve cefakar mensupların bu anlamlı gününü kutluyor, görevlerini başarıyla yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyorum. Gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren tüm polislerimize de aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” diye konuştu.

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