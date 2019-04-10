Fatsa'da Polis Haftası kutlaması

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi yaptı. Sipahi, “10 Nisan 1845 yılında kurulan Türk Polis Teşkilatımızın kuruluşunun 174. yılını kutluyoruz. Suçların artığı, çeşitlendiği, suç işleme tekniklerinin geliştiği, hatta uluslararası bir duruma geldiği günümüzde polisin halk desteği olmadan suçların önlenmesinde başarılı olması mümkün değildir. Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu bu güven ve desteğin artarak devamını sağlamak polisimizin en büyük sorumluluğu ve hedefidir” dedi.

Program daha sonra Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'nda verilen ikramla son buldu. Kutlama törenine daire amirleri, STK temsilcileri, siyasi parti başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile polisler katıldı.