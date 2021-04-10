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Fatsa'da Polis Haftası kutlaması

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı’nın 176.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından hükümet konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törene Fatsa İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Yavuz ve görevli polis memurları katıldı.


Törenin ardından Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında İlçe Emniyet Müdür Vekili Yunus Yavuz, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 10 Nisan doğumlu personellerin doğum günlerini kutladı.

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