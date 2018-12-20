Fatsa'da polis okul servislerini denetledi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri okul servis araçlarını denetledi.

Eğitim- öğretim döneminde öğrencilerin, düzenli ve güvenli bir trafik ortamında okullarına gidip gelmelerini sağlamak amacıyla okul taşıtlarını kontrol edilirken kurallara uymayan sürücülere ise cezalar kesildi.

Fatsa Trafik Tescil Büro Amiri Mustafa Taş, “Çocukların ulaşımda güvenli ve sağlıklı hizmet almaları için gerçekleştirilen denetimlerde sürücülerde çalışma ruhsatı ve güzergah izin belgesi, ruhsat ve ehliyet kontrolü, yolcu kapasitesi, temizlik, okul taşıtı ibaresi ve kırmızı ışıklı "dur" lambasının bulunup bulunmadığının kontrol edildiğini eksiklikleri olan sürücüleri uyardıklarını belirti.

"Denetimler kapsamında, trafik güvenliği için aranılan belli şart ve kriterlere dikkat ettiklerini belirten Taş, “Buradaki amacımız çocukların ev ile okul arasında daha güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamalarıdır. Şu anda okulların yeni başlamış olması nedeniyle araç sürücülerini var olan eksiklikleri noktasında uyarıyoruz. Öğrenci ve ailelerinin istek ve şikayetlerini dinleyerek bunlara çözüm üretiyoruz” şeklinde konuştu.