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Fatsa'da Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde geçen yıl 500 gramı 5 lira olan pide fiyatı bu Ramazan’da 420 gramı 5 liradan satılacak.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde geçen yıl 500 gramı 5 lira olan pide fiyatı bu Ramazan'da 420 gramı 5 liradan satılacak.


Fatsa Gıda Odaları Başkanı Fatih Arslan, Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Başkan Fatih Arslan yaptığı açıklamada, ilçede 420 gram yumurtalı susamlı pide 5 TL, 420 gram sade pide ise 4 TL olarak karar aldıklarını ifade etti. Arslan, “Fırıncı üyelerimizin talepleri ve genel durumları değerlendirerek Ramazan pidesi fiyatlarını belirledik” dedi.


İlçede geçen yıl 500 gram pide 5 liradan satılmıştı.

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