Fatsa'da Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde geçen yıl 500 gramı 5 lira olan pide fiyatı bu Ramazan'da 420 gramı 5 liradan satılacak.

Fatsa Gıda Odaları Başkanı Fatih Arslan, Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Başkan Fatih Arslan yaptığı açıklamada, ilçede 420 gram yumurtalı susamlı pide 5 TL, 420 gram sade pide ise 4 TL olarak karar aldıklarını ifade etti. Arslan, “Fırıncı üyelerimizin talepleri ve genel durumları değerlendirerek Ramazan pidesi fiyatlarını belirledik” dedi.

İlçede geçen yıl 500 gram pide 5 liradan satılmıştı.